Нужны новые решения в поддержку защиты Украины, россия должна почувствовать силу мира. Так Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар рф по Николаеву, передает УНН.

"россия ежедневно доказывает своим террором, что давления на нее мало. Такое уничтожение жизни должно быть остановлено. Нужны новые решения в поддержку нашей защиты. россия должна почувствовать силу мира", - написал Зеленский.

Ранее

Президент Украины заявил о попадании в детскую площадку вблизи обычного дома. По состоянию на это время известно о пяти раненых людях. Три человека убиты этим ударом, в том числе и ребенок.