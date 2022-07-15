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Новые спутниковые снимки показывают расширение кладбища в Мариуполе

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. На кладбище в занятом оккупантами Мариуполе с середины мая вырыто еще 1400 могил, судя по изображениям, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Согласно отчету, опубликованному британским Центром информационной устойчивости (CIR), на новых спутниковых снимках видно расширяющееся место массовых захоронений во временно оккупированном рф украинском городе Мариуполь.

Следователи CIR на основе спутниковых снимков установили, что в период с 12 мая по 29 июня на мариупольском Старокрымском кладбище было добавлено около 1400 новых могил.

Исследователи CIR подсчитали, что ежемесячно выкапывается в пять раз больше новых могил, чем до российского вторжения.

"Наш отчет иллюстрирует постоянное чрезвычайное давление на гражданскую жизнь в Украине, особенно на оккупированных территориях. Импровизированные захоронения и рост количества могил по всей Украине, особенно на оккупированных территориях и вокруг них, являются яркой иллюстрацией количества погибших среди гражданского населения после российского вторжения", — сказал директор по расследованиям CIR Бенджамин Стрик.

В конце мая россия объявила, что взяла под свой контроль Мариуполь после почти трехмесячной осады, в результате которой большая часть портового города превратилась в руины.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just on number of grave sites surrounding Mariupol. Вы можете более того, на этот конкретный сайт в нашей статье, представленной в @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr

—Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes)July 15, 2022

Дополнение

По оценкам местных властей, в Мариуполе погибли примерно 22 тысячи человек, 50% города полностью сожжены.

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