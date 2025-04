Нові супутникові знімки показують розширення цвинтаря у Маріуполі

Деталі

Згідно зі звітом, опублікованим британським Центром інформаційної стійкості (CIR), на нових супутникових знімках видно місце масових поховань, що розширюється, в тимчасово окупованому рф українському місті Маріуполь.

Слідчі CIR на основі супутникових знімків встановили, що в період з 12 травня по 29 червня на маріупольському Старокримському цвинтарі було додано близько 1400 нових могил.

Дослідники CIR підрахували, що щомісяця викопується вп'ятеро більше нових могил, ніж до російського вторгнення.

"Наш звіт ілюструє постійний надзвичайний тиск на цивільне життя в Україні, особливо на окупованих територіях. Імпровізовані поховання та зростання кількості могил по всій Україні, особливо на окупованих територіях і навколо них, є яскравою ілюстрацією кількості загиблих серед цивільного населення після російського вторгнення", — сказав директор з розслідувань CIR Бенджамін Стрік.

Наприкінці травня росія оголосила, що взяла під свій контроль Маріуполь після майже тримісячної облоги, у результаті якої більша частина портового міста перетворилася на руїни.

Between 12 May and 29 June alone we identified there were at least 1,400 new graves added to this site, which was just one of a number of grave sites surrounding Mariupol. You can see more on this specific site in our report featured in @guardian here: https://t.co/uQzQ4IhMx7 pic.twitter.com/a1tal0Nqrr

— Centre for Information Resilience (@Cen4infoRes) July 15, 2022

Доповнення

За оцінками місцевої влади, у Маріуполі загинуло приблизно 22 тисячі осіб, 50% міста повністю спалено.