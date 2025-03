Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек

Цитата

"Шведская королевская академия наук решила присудить Нобелевскую премию по химии 2023 года Мунги Г. Бавенди, Луи Э. Брусу и Алексею И. Екимову «за открытие и синтез квантовых точек»", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, Нобелевская премия по химии 2023 года присуждается за открытие и разработку квантовых точек - наночастиц, настолько крошечных, что их размер определяет их свойства.

"Эти частицы обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, и их яркий свет может осветить опухолевую ткань для хирурга. Исследователи преимущественно использовали квантовые точки для создания цветного света. Они считают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных элементов и, возможно, зашифрованной квантовой связи", - отметили организаторы.

Как отмечается, на сегодня квантовые точки являются важной частью инструментария нанотехнологий. Все Нобелевские лауреаты по химии 2023 года, как указано, были пионерами в исследовании наномира.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Chemistry to Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus и Alexei I. Ekimov “за открытие и синтез квантовых точек “” pic.twitter.com/qJCXc72Dj8

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 4 октября 2023 года

Напомним

3 октября Нобелевская премия по физике была присуждена за изучение электронов.