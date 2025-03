Нобелівську премію з хімії присудили за відкриття та синтез квантових точок

Цитата

"Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з хімії 2023 Мунгі Г. Бавенді, Луї Е. Брусу та Олексію І. Єкімову «за відкриття та синтез квантових точок»", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок - наночастинок, настільки крихітних, що їх розмір визначає їх властивості.

"Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів і світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, і їхнє яскраве світло може висвітлити пухлинну тканину для хірурга. Дослідники переважно використовували квантові точки для створення кольорового світла. Вони вважають, що в майбутньому квантові точки можуть сприяти створенню гнучкої електроніки, мініатюрних датчиків, тонших сонячних елементів і, можливо, зашифрованого квантового зв'язку", - зазначили організатори.

Як зазначається, на сьогодні квантові точки є важливою частиною інструментарію нанотехнологій. Усі Нобелівські лауреати з хімії 2023 року, як вказано, були піонерами у дослідженні наносвіту.

