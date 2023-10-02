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Нобелевскую премию присудили за открытие пути к созданию мРНК-вакцин против COVID

Нобелевскую премию присудили за открытие пути к созданию мРНК-вакцин против COVID

Киев • УНН

 • 2161210 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена двум ученым, разработавшим технологию, которая привела к созданию вакцины на основе мРНК против COVID-19, сообщили организаторы в понедельник, пишет УНН.

Цитата

"Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману за открытие, касающееся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволило разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19", - говорится в официальном аккаунте премии в соцсети X.

Детали

Как сообщается, открытие двух нобелевских лауреатов имело решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года. "Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время одной из самых больших угроз здоровью человека в наше время", - указано на сайте премии.

Каталин Карико и Дрю Вайсман, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года, как сообщается, обнаружили, что мРНК с модифицированными основаниями можно использовать для блокирования активации воспалительных реакций и увеличения выработки белка при доставке мРНК к клеткам.

Напомним

В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский биолог Сванте Паабо за открытие, касающееся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека.

BREAKING NEWS
The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— Нобелевская премия (@NobelPrize) 2 октября 2023 года

Каталин Карикó и Дрю Вайсман –, удостоенные 2023 #NobelPrize в области физиологии или медицины – обнаружили, что основание-модифицированная мРНК может быть использована для блокирования активации воспалительных реакций и увеличения производства белка при доставке мРНК в клетки. pic.twitter.com/PssykVvaOo

— Нобелевская премия (@NobelPrize) 2 октября 2023 года

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