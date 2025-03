Нобелевскую премию присудили за открытие пути к созданию мРНК-вакцин против COVID

Цитата

"Нобелевская премия по физиологии и медицине 2023 года присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману за открытие, касающееся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволило разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19", - говорится в официальном аккаунте премии в соцсети X.

Детали

Как сообщается, открытие двух нобелевских лауреатов имело решающее значение для разработки эффективных мРНК-вакцин против COVID-19 во время пандемии, которая началась в начале 2020 года. "Благодаря своим революционным открытиям, которые фундаментально изменили наше понимание того, как мРНК взаимодействует с нашей иммунной системой, лауреаты внесли свой вклад в беспрецедентные темпы разработки вакцин во время одной из самых больших угроз здоровью человека в наше время", - указано на сайте премии.

Каталин Карико и Дрю Вайсман, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2023 года, как сообщается, обнаружили, что мРНК с модифицированными основаниями можно использовать для блокирования активации воспалительных реакций и увеличения выработки белка при доставке мРНК к клеткам.

Напомним

В 2022 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получил шведский биолог Сванте Паабо за открытие, касающееся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека.

