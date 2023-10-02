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Нобелівську премію присудили за відкриття шляху до створення мРНК-вакцин проти COVID

Нобелівську премію присудили за відкриття шляху до створення мРНК-вакцин проти COVID

Київ • УНН

 • 2161213 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Нобелівську премію з фізіології та медицини було присуджено двом вченим, які розробили технологію, що призвела до створення вакцини на основі мРНК проти COVID-19, повідомили організатори у понеділок, пише УНН.

Цитата

"Нобелівську премію з фізіології та медицини 2023 року присуджено Каталін Каріко та Дрю Вайсману за відкриття, що стосуються модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19", - ідеться в офіційному акаунті премії у соцмережі X.

Деталі

Як повідомляється, відкриття двох нобелівських лауреатів малои вирішальне значення для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії, яка почалася на початку 2020 року. "Завдяки своїм революційним відкриттям, які фундаментально змінили наше розуміння того, як мРНК взаємодіє з нашою імунною системою, лауреати зробили свій внесок у безпрецедентні темпи розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз здоров'ю людини у наш час", - вказано на сайті премії.

Каталін Каріко та Дрю Вайсман, лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини 2023 року, як повідомляється, виявили, що мРНК з модифікованими основами можна використовувати для блокування активації запальних реакцій та збільшення вироблення білка при доставці мРНК до клітин.

Нагадаємо

У 2022 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав шведський біолог Сванте Паабо за відкриття, які стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини.

BREAKING NEWS
The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

Katalin Karikó and Drew Weissman – awarded the 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine – discovered that base-modified mRNA can be used to block activation of inflammatory reactions and increase protein production when mRNA is delivered to cells. pic.twitter.com/PssykVvaOo

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2023

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