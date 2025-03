Нобелівську премію присудили за відкриття шляху до створення мРНК-вакцин проти COVID

Цитата

"Нобелівську премію з фізіології та медицини 2023 року присуджено Каталін Каріко та Дрю Вайсману за відкриття, що стосуються модифікацій нуклеозидних основ, які дозволили розробити ефективні мРНК-вакцини проти COVID-19", - ідеться в офіційному акаунті премії у соцмережі X.

Як повідомляється, відкриття двох нобелівських лауреатів малои вирішальне значення для розробки ефективних мРНК-вакцин проти COVID-19 під час пандемії, яка почалася на початку 2020 року. "Завдяки своїм революційним відкриттям, які фундаментально змінили наше розуміння того, як мРНК взаємодіє з нашою імунною системою, лауреати зробили свій внесок у безпрецедентні темпи розробки вакцин під час однієї з найбільших загроз здоров'ю людини у наш час", - вказано на сайті премії.

Каталін Каріко та Дрю Вайсман, лауреати Нобелівської премії з фізіології та медицини 2023 року, як повідомляється, виявили, що мРНК з модифікованими основами можна використовувати для блокування активації запальних реакцій та збільшення вироблення білка при доставці мРНК до клітин.

У 2022 році Нобелівську премію з фізіології та медицини отримав шведський біолог Сванте Паабо за відкриття, які стосуються геномів вимерлих гомінідів та еволюції людини.

