Немецкие истребители Eurofighter прибыли в Румынию на фоне развертывания миссии НАТО

Три истребителя Eurofighter и около 60 солдат присоединятся к итальянским и румынским силам для выполнения усиленных миссий по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель. Немецкие военно-воздушные силы вместе с британскими военно-воздушными силами выполняли аналогичные задачи в Румынии в 2021 году.

Ready for further action.#EAPS22#TLG74pic.twitter.com/GoVtz8HyZa

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022

Они будут размещены на авиабазе Михаил-Когэлничану близ Черного моря, куда ранее в этом месяце с Фильсека, Германия, была передислоцирована эскадрилья "Страйкер" численностью 1000 американских военнослужащих. Эскадрилья добавилась к 900 солдатам, которые Вашингтон сейчас ротирует в Румынии, что граничит с Украиной на севере.

Ранее на этой неделе НАТО приказало своему военному командованию разработать планы для новых боевых групп в Центральной и Юго-Восточной Европе, поскольку оно обвинило Россию в том, что она направляет дополнительные войска к районам вблизи Украины вместо вывода своих войск.

Дипломаты заявили, что четыре новые подразделения общей численностью около 4000 человек могут быть размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, что станет самым большим изменением в военной структуре НАТО с того времени, как после аннексии Россией Крыма у Украины войска были переброшены в страны Балтии и Польшу в 2014 году.

В четверг конвой немецкой армии из 130 солдат и 60 транспортных средств достиг Литвы, доставив почти половину запланированного подкрепление для боевой группы НАТО, которую возглавляет Германия.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что сейчас есть все признаки того, что Россия планирует вторгнуться в Украину.

Airborne: Eurofighter heading to for enhanced Air Policing South 2022#NATO #strongertogether#TeamLuftwaffe @NATO_AIRCOM @bundeswehrInfo @SHAPE_NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/jTFaUy9tTJ

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022