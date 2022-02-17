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Німецькі винищувачі Eurofighter прибули до Румунії на тлі розгортання місії НАТО

Німецькі винищувачі Eurofighter прибули до Румунії на тлі розгортання місії НАТО

Київ • УНН

 • 49334 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Німецькі винищувачі Eurofighter прибули у четвер на військову авіабазу на сході Румунії в рамках розгортання на східних флангах НАТО на тлі нарощування російської військової сили на кордоні з Україною, повідомило міністерство оборони, передає УНН.

Деталі

Три винищувачі Eurofighter та близько 60 солдатів приєднаються до італійських та румунських сил для виконання посилених місій з охорони повітряного простору протягом наступних трьох тижнів. Німецькі військово-повітряні сили разом із британськими військово-повітряними силами виконували аналогічні завдання в Румунії у 2021 році.

Touchdown in
Ready for further action.#eAPS22#TLG74 pic.twitter.com/GoVtz8HyZa

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022

Вони будуть розміщені на авіабазі Міхаїл-Когелнічану поблизу Чорного моря, куди раніше цього місяця з Фільсека, Німеччина, було передислоковано ескадрилью "Страйкер" чисельністю 1000 американських військовослужбовців. Ескадрилья додалася до 900 солдатів, які Вашингтон зараз ротує в Румунії, яка межує з Україною на півночі.

Раніше цього тижня НАТО наказало своєму військовому командуванню розробити плани для нових бойових груп у Центральній та Південно-Східній Європі, оскільки воно звинуватило Росію в тому, що вона спрямовує додаткові війська до районів поблизу України замість виведення своїх військ.

Дипломати заявили, що чотири нові підрозділи загальною чисельністю близько 4000 осіб можуть бути розміщені в Румунії, Болгарії, Угорщині та Словаччині, що стане найбільшою зміною у військовій структурі НАТО з того часу, як після анексії Росією Криму в України війська були перекинуті до країн Балтії та Польщу в 2014 році.

Додамо

У четвер конвой німецької армії зі 130 солдатів і 60 транспортних засобів досяг Литви, доставивши майже половину запланованого підкріплення для бойової групи НАТО, яку очолює Німеччина.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що наразі є всі ознаки того, що Росія планує вторгнутися до України.

Airborne: Eurofighter heading to for enhanced Air Policing South 2022#NATO #strongertogether#TeamLuftwaffe @NATO_AIRCOM @bundeswehrInfo @SHAPE_NATO @GermanyNATO pic.twitter.com/jTFaUy9tTJ

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) February 17, 2022

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