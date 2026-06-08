Нетаньяху заявил, что Израиль прекратил удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что прекратил удары по Ирану, и утверждает, что удары Армии обороны Израиля сдержали Исламскую республику от дальнейших атак, передает УНН со ссылкой на CNN.

"На данный момент огонь на этом фронте локализован – после того, как мы нанесли удар по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил атаковать нас", – сказал Нетаньяху в телевизионном заявлении.

Однако в видеообращении он также сказал, что государство ответит "силой" на будущие атаки.

В видеообращении Нетаньяху сказал, что боевые действия прекратились после того, как Израиль "нанес удар по террористическому режиму в Тегеране".

Он добавил: "Если Иран совершит ошибку и снова нападет на нас, мы ответим силой".

"Израиль имеет полное право на самооборону, и мы осуществляем его по мере необходимости", – сказал он.

В телевизионном заявлении он также признал свои разговоры с президентом США Дональдом Трампом, с которым, как подтвердили, он общался с начала ударов в воскресенье.

Трамп требует от Израиля и Ирана "прекратить стрелять" и заявил о стремлении обеих сторон к "прекращению огня"