Опасная жара: более 100 млн американцев пострадали от рекордной волны тепла

Детали

Национальная метеорологическая служба (NWS) заявила, что волна тепла будет продолжаться в течение недели, поскольку она распространяется «с равнин на Средний Запад и Юго-Восток».

«Предполагается, что высокие и низкие температуры превысят обычные рекорды и побьют предыдущие рекорды. Теплые минимумы не принесут облегчение от жары ночью», - сообщило NWS.

Ожидается, что «опасная жара» распространится от долины Миссисипи к юго-востоку до середины недели, а «критические пожарные погодные условия» будут присутствовать на юго-западе и в центральной части Скалистых гор до вечера понедельника на следующей неделе.

Ожидается, что высокие температуры достигнут 35-38 градусов по Цельсию, «а тепловые индексы, вероятно, будут выше 40 градусов».

Предупреждения о чрезмерной жаре были выпущены как минимум для 11 штатов США, охватывающих Средний Запад, Южное и Восточное побережье, в то время как рекомендации по жаре были выпущены примерно для дюжины других штатов.

Количество пострадавших в настоящее время уже превышает 100 миллионов человек.

"Heat" is the word of the day for much of the country east of the Rockies. Widespread heat indicies of 100+ degrees are dangerous for those working or playing outdoors for long periods.https://t.co/asAP108BNk pic.twitter.com/mTYYYukt21

— National Weather Service (@NWS) June 14, 2022