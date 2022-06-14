Опасная жара: более 100 млн американцев пострадали от рекордной волны тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Более 100 миллионов человек в США пострадали от стремительной волны тепла, которая, как ожидается, побьет рекорды во многих частях страны по мере продвижения на восток. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNBC.
Детали
Национальная метеорологическая служба (NWS) заявила, что волна тепла будет продолжаться в течение недели, поскольку она распространяется «с равнин на Средний Запад и Юго-Восток».
«Предполагается, что высокие и низкие температуры превысят обычные рекорды и побьют предыдущие рекорды. Теплые минимумы не принесут облегчение от жары ночью», - сообщило NWS.
Ожидается, что «опасная жара» распространится от долины Миссисипи к юго-востоку до середины недели, а «критические пожарные погодные условия» будут присутствовать на юго-западе и в центральной части Скалистых гор до вечера понедельника на следующей неделе.
Ожидается, что высокие температуры достигнут 35-38 градусов по Цельсию, «а тепловые индексы, вероятно, будут выше 40 градусов».
Предупреждения о чрезмерной жаре были выпущены как минимум для 11 штатов США, охватывающих Средний Запад, Южное и Восточное побережье, в то время как рекомендации по жаре были выпущены примерно для дюжины других штатов.
Количество пострадавших в настоящее время уже превышает 100 миллионов человек.
"Heat" is the word of the day for much of the country east of the Rockies. Widespread heat indicies of 100+ degrees are dangerous for those working or playing outdoors for long periods.https://t.co/asAP108BNk pic.twitter.com/mTYYYukt21— National Weather Service (@NWS) June 14, 2022