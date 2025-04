Небезпечна спека: понад 100 млн американців постраждали від рекордної хвилі тепла

Деталі

Національна метеорологічна служба (NWS) заявила, що хвиля тепла продовжуватиметься протягом тижня, оскільки вона поширюється «з рівнин на Середній Захід та Південний Схід».

«Прогнозується, що високі та низькі температури набагато перевищать звичайні рекорди та поб'ють попередні рекорди. Теплі мінімуми не принесуть полегшення від спеки вночі», - повідомило NWS.

Очікується, що «небезпечна спека» пошириться від долини Міссісіпі на південний схід до середини тижня, а «критичні пожежні погодні умови» будуть присутні на південному заході та в центральній частині Скелястих гір до вечора понеділка наступного тижня.

Очікується, що високі температури досягнуть 35-38 градусів за Цельсієм, «а теплові індекси, ймовірно, будуть вищими за 40 градусів».

Попередження про надмірну спеку були випущені як мінімум для 11 штатів США, що охоплюють Середній Захід, Південне та Східне узбережжя, тоді як рекомендації щодо спеки були випущені приблизно для дюжини інших штатів.

Кількість постраждалих наразі вже перевищує 100 мільйонів людей.

