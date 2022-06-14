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Небезпечна спека: понад 100 млн американців постраждали від рекордної хвилі тепла

Небезпечна спека: понад 100 млн американців постраждали від рекордної хвилі тепла

Київ • УНН

 • 119109 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Понад 100 мільйонів людей у ​​США постраждали від стрімкої хвилі тепла, яка, як очікується, поб'є рекорди у багатьох частинах країни у міру просування на схід. Про це УНН пише посилаючись на CNBC.

Деталі

Національна метеорологічна служба (NWS) заявила, що хвиля тепла продовжуватиметься протягом тижня, оскільки вона поширюється «з рівнин на Середній Захід та Південний Схід».

«Прогнозується, що високі та низькі температури набагато перевищать звичайні рекорди та поб'ють попередні рекорди. Теплі мінімуми не принесуть полегшення від спеки вночі», - повідомило NWS.

Очікується, що «небезпечна спека» пошириться від долини Міссісіпі на південний схід до середини тижня, а «критичні пожежні погодні умови» будуть присутні на південному заході та в центральній частині Скелястих гір до вечора понеділка наступного тижня.

Очікується, що високі температури досягнуть 35-38 градусів за Цельсієм, «а теплові індекси, ймовірно, будуть вищими за 40 градусів».

Попередження про надмірну спеку були випущені як мінімум для 11 штатів США, що охоплюють Середній Захід, Південне та Східне узбережжя, тоді як рекомендації щодо спеки були випущені приблизно для дюжини інших штатів.

Кількість постраждалих наразі вже перевищує 100 мільйонів людей.

"Heat" is the word of the day for much of the country east of the Rockies. Widespread heat indicies of 100+ degrees are dangerous for those working or playing outdoors for long periods.https://t.co/asAP108BNk pic.twitter.com/mTYYYukt21

— National Weather Service (@NWS) June 14, 2022

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