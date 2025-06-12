Особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что недопустимо приветствовать страну-агрессора. Он осудил поздравления от имени американского народа с днем россии.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал заявление после поздравления, в частности, госсекретаря США Марко Рубио от имени американского народа российского народа с "днем россии", отметив, что не может быть никакого вознаграждения агрессии. Об этом Сибига сказал во время встречи в формате Веймар+, передает УНН.
Детали
Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли россию с национальным праздником, поздравляли страну агрессора. Не может быть никакого вознаграждения агрессии, не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора. Я имею моральное право это озвучивать
Напомним
Государственный секретарь США Марко Рубио от имени американского народа поздравил российский народ с днем россии. Он подтвердил стремление Америки к конструктивному взаимодействию с рф для достижения прочного мира между россией и Украиной.