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Особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора - Сибіга

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Міністр закордонних справ України наголосив, що неприпустимо вітати країну-агресора. Він засудив привітання від імені американського народу з днем росії.

Особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зробив заяву після привітання, зокрема, держсекретаря США Марко Рубіо від імені американського народу російського народу з "днем росії", зазначивши, що не може бути жодного винагородження агресії. Про це Сибіга сказав під час зустрічі у форматі Веймар+, передає УНН.

Деталі

Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали росію з національним святом, вітали країну агресора. Не може бути жодного винагородження агресії, не може бути жодного винагородження країни-агресора. Я маю моральне право це озвучувати

- сказав Сибіга.

Нагадаємо

Державний секретар США Марко Рубіо від імені американського народу привітав російський народ з днем росії. Він підтвердив прагнення Америки до конструктивної взаємодії з рф для досягнення міцного миру між росією та Україною.

Павло Башинський

Павло Башинський

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