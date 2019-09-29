NASA отправит на Марс имя любого землянина
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. NASA отправит первый автономный мини-вертолет на Марс в рамках миссии Mars 2020, который также должен доставить на красную планету имя любого желающего, передаёт УНН со ссылкой на сайт агентства.
Так, чтоб отправить своё имя на Марс, необходимо зарегистрировать его на сайте NASA до 30 сентября. Оно будет отправлено на специальном микрочипе, находящимся на аппарате, который должен полететь на Марс в июле следующего года.
Согласно данным с сайта NASA, по состоянию на 11:40 по киевскому времени 29 сентября, больше всего имён – более 2,5 млн – зарегистрировали в Турции. На втором месте Индия и более 1,6 млн имён. В США участвуют в программе около 1,3 млн человек. В Украине пока зарегистрировалось всего 56 тысяч.
Как сообщал УНН, в июне при лаборатории реактивного движения в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) провели успешное испытание вертолета, который уже в следующем году планируют отправить на Марс.
We're taking names. And sending them to Mars.
Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our #Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g. You have until 11:59pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e