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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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NASA відправить на Марс ім'я будь-якого землянина

Київ • УНН

 • 27984 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. NASA відправить перший автономний міні-вертоліт на Марс в рамках місії Mars 2020 року, який також повинен доставити на червону планету ім'я будь-кого з бажаючих, передає УНН з посиланням на сайт агентства.

NASA відправить на Марс ім'я будь-якого землянина

Для того, щоб відправити своє ім'я на Марс, необхідно зареєструвати його на сайті NASA до 30 вересня. Воно буде відправлено на спеціальному мікрочіпі, що знаходяться на апараті, який повинен полетіти на Марс в липні наступного року.

Згідно з даними з сайту NASA, станом на 11:40 за київським часом 29 вересня, найбільше імен - понад 2,5 млн - зареєстрували в Туреччині. На другому місці Індія і понад 1,6 млн імен. У США беруть участь в програмі близько 1,3 млн осіб. В Україні поки зареєструвалося лише 56 тисяч.

Як повідомляв УНН, в червні при лабораторії реактивного руху в Національному управлінні з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) провели успішне випробування вертольота, який вже в наступному році планують відправити на Марс.

We're taking names. And sending them to Mars.

Submit your name to be etched onto a microchip that will ride on our # Mars2020 rover! The mission launches next summer, but get your boarding pass TODAY: https://t.co/mX7bZ5Ev6g . You have until 11:59 pm ET on Sept. 30 to sign up. pic.twitter.com/0Fo7er2g5e

- NASA (@NASA) 28 вересня 2019 р

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