Нарушены три из десяти пунктов еще до начала мирных переговоров – спикер парламента Ирана сделал резкое заявление

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф утверждает, что три пункта из 10 иранского предложения, описанного как согласованная рамочная программа переговоров, были нарушены еще до начала переговоров с США, передает УНН со ссылкой на CNN.

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что призыв Ирана к прекращению огня в Ливане был проигнорирован, что беспилотник вошел в воздушное пространство Ливана в нарушение пункта, запрещающего такие действия, и что право Ирана на обогащение урана не было признано.

"В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны", - сказал он.

CNN обратился за комментариями в Белый дом.

США не наносили военных ударов по Ирану с начала прекращения огня, сообщил CNN американский чиновник.

Ранее Белый дом заявлял, что Ливан не является участником прекращения огня и что обогащение урана в Иране должно быть прекращено.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.