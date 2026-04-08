8 апреля, 13:48
Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
8 апреля, 12:51
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
8 апреля, 11:55
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
8 апреля, 09:00
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
8 апреля, 08:49
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
8 апреля, 06:52
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
7 апреля, 22:47
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
7 апреля, 19:27
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
7 апреля, 18:30
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
7 апреля, 14:48
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Нарушены три из десяти пунктов еще до начала мирных переговоров – спикер парламента Ирана сделал резкое заявление

Киев • УНН

 • 1434 просмотра

Спикер парламента Ирана заявил о нарушении трех пунктов договоренностей со стороны США. Двустороннее прекращение огня и переговоры сейчас названы нецелесообразными.

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф утверждает, что три пункта из 10 иранского предложения, описанного как согласованная рамочная программа переговоров, были нарушены еще до начала переговоров с США, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что призыв Ирана к прекращению огня в Ливане был проигнорирован, что беспилотник вошел в воздушное пространство Ливана в нарушение пункта, запрещающего такие действия, и что право Ирана на обогащение урана не было признано.

"В такой ситуации двустороннее прекращение огня или переговоры нецелесообразны", - сказал он.

CNN обратился за комментариями в Белый дом.

США не наносили военных ударов по Ирану с начала прекращения огня, сообщил CNN американский чиновник.

Ранее Белый дом заявлял, что Ливан не является участником прекращения огня и что обогащение урана в Иране должно быть прекращено.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели.

Иран и Израиль вслед за США согласились на двухнедельное прекращение огня.

Антонина Туманова

