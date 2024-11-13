Нардеп Качура выиграл суд у Чорновол, но все равно будет помогать дронами ее подразделению

Народный депутат Александр Качура перечислит на помощь ВСУ в десятикратном размере сумму, взысканную судом с Татьяны Чорновол и других ответчиков, которых суд признал виновными в клевете. На эту сумму будут закуплены дроны для подразделения, в котором числится Черновол, передает УНН.

В своей заметке на Фейсбук Качура рассказал, что еще в 2021 году выиграл иск после развернутой против него информационной кампании о якобы причастности к организации госизменника Медчедчука. Суд признал информацию недостоверной, а тех, кто ее распространил обязал ее опровергнуть и удалить, что и сделали телеканалы "Прямой" и "5 канал".

Однако об этом деле Татьяна Чорновол вспомнила только сейчас, когда в автоматическом режиме с ее счета и счета другого ответчика взыскали средства судебного сбора. По этому поводу она публично призвала о помощи, обвинив нардепа, что он оставил ее без боевых выплат. Но выяснилось, что речь идет лишь о 3 тыс. грн, ведь компенсации морального вреда Качура не требовал.

"Эти суммы были списаны автоматически государством, как судебные издержки у стороны, проигравшей суд. В иске не было требования о компенсации "морального вреда", мне достаточно самого факта установления справедливости. Эти две суммы (3073,6 грн + 4831,2 грн = 7904,8 грн) - я умножу в 10 раз (79048 грн). Округляю до 100 000 грн и со своей зарплаты приобрету дроны, как обещал", - написал Александр Качура.

На ситуацию отреагировали другие военные, которым постоянно помогает Качура. Комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук заявил, что недопустимо прикрываться войной в таких делах.

"Когда НАБУ вызвали Татьяну дать показания, она пригласила их на фронт, при этом находясь в тот момент на улице Липской в кабинете Пашинского. Ненавижу, когда кто-то прикрывается фронтом, находясь в этот момент в правительственном квартале", - написал Кухарчук и добавил, что никто из политиков не помог больше, чем Качура.