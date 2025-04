Нападения на школы и больницы: Резников назвал четвертое нарушение рф в отношении детей во время войны

Цитата

"4-й. Нападения на школы, больницы и охраняемых лиц, связанных со школами и/или больницами. Родильные дома, больницы, школы, университеты являются одними из любимых целей российских террористов. Им никогда не удастся победить украинскую армию, поэтому они атакуют уязвимых", - написал министр.

4th. Attacks on schools, hospitals&protected persons in relation to schools and/or hospitals.

Maternity clinics,hospitals,schools,universities are among the favorite targets of rus terrorists.They will never win over the #UAarmy, so they attack the vulnerable#tribunal4russia

Напомним

В понедельник, 9 января, Резников раскрыл третье из шести нарушений, которые совершила россия в отношении детей во время войны – это сексуальное насилие.