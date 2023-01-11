Нападения на школы и больницы: Резников назвал четвертое нарушение рф в отношении детей во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter назвал четвертое нарушение рф в отношении детей во время вооруженных конфликтов согласно Резолюции Совета Безопасности ООН 1999 года - нападения оккупантов на школы и больницы, информирует УНН.
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"4-й. Нападения на школы, больницы и охраняемых лиц, связанных со школами и/или больницами. Родильные дома, больницы, школы, университеты являются одними из любимых целей российских террористов. Им никогда не удастся победить украинскую армию, поэтому они атакуют уязвимых", - написал министр.
4th. Attacks on schools, hospitals&protected persons in relation to schools and/or hospitals.
Maternity clinics,hospitals,schools,universities are among the favorite targets of rus terrorists.They will never win over the #UAarmy, so they attack the vulnerable#tribunal4russia
5/7 https://t.co/5e6CWFCfVA
Напомним
В понедельник, 9 января, Резников раскрыл третье из шести нарушений, которые совершила россия в отношении детей во время войны – это сексуальное насилие.