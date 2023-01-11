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Напади на школи та лікарні: Резніков назвав четверте порушення рф щодо дітей під час війни

Київ • УНН

 • 499345 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Twitter назвав четверте порушення рф щодо дітей під час збройних конфліктів згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН 1999 року - напади окупантів на школи та лікарні, інформує УНН.

Напади на школи та лікарні: Резніков назвав четверте порушення рф щодо дітей під час війни

Цитата

"4-й. Напади на школи, лікарні та охоронюваних осіб, пов'язаних зі школами та/або лікаренями. Пологові будинки, лікарні, школи, університети є одними з улюблених цілей російських терористів. Їм ніколи не вдасться перемогти українську армію, тому вони атакують вразливих", - написав міністр.

4th. Attacks on schools, hospitals&protected persons in relation to schools and/or hospitals.
Maternity clinics,hospitals,schools,universities are among the favorite targets of rus terrorists.They will never win over the #UAarmy, so they attack the vulnerable#tribunal4russia
5/7 https://t.co/5e6CWFCfVA

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 11, 2023

Нагадаємо

У понеділок, 9 січня, Резніков розкрив третє з шести порушень, які вчинила росія стосовно дітей під час війни, – це сексуальне насильство.

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