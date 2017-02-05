На Закарпатье не осталось подтопленных дворов

Кроме этого, паводковой водой высотой до 0,5 метра перелито дорожное полотно на дороге местного значения в с.Шаланки Виноградовского района протяженностью до 1 километра. Движение по этому участку дороги ограничено.

Подразделениями ГосЧС и коммунальными службами области во всех пострадавших районах проведены работы по отводу воды с территории дворов и откачке воды из подвалов подтопленных домов и зданий в Тячевском, Раховском, Иршавском и Мукачевском районах.

По сообщению Закарпатского центра по гидрометеорологии, в течение 5 февраля по области ожидается продолжение дождей, местами сильных, в горах местами с мокрым снегом. На реках сохранится повышенная водность с колебаниями уровней в пределах 0,5 метра. На реках Латорица и Тиса в районе г. Чоп продолжится повышение уровня воды на 0,7-1,2 метра (содержание воды на пойме) и 3-3,5 метра соответственно, разрушение ледового покрова, возможно образование заторов льда.

Как ранее сообщал УНН, из-за ледового затора длиной 5 километров на территории Словакии возникла угроза подтопления Ужгорода и с.Сторожница Ужгородского района.