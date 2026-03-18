На Волыни из-за атаки "шахеда" более 30 тысяч абонентов остались без света - ОВА

На Волыни после атаки вражеского "шахида" в одном из районов более 30 тыс. абонентов остались без света, службы уже работают над ликвидацией последствий. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, передает УНН.

Волынь снова подверглась атаке БпЛА типа Шахед. Пострадал объект критической инфраструктуры. В результате этого имеем обесточивание в одном из районов области. По состоянию на сейчас без электроснабжения более 30 тыс. абонентов - сообщил Романюк.

По его словам, все соответствующие службы работают на месте над ликвидацией последствий.

