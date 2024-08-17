На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева на острове Труханов горит травяной настил и деревья. Спасатели работают над ликвидацией пожара, ориентировочная площадь которого составляет 200 квадратных метров.
На острове Труханов, в Днепровском районе столицы, произошел пожар. Горит примерно 200 квадратных метров травяного настила и деревьев. Спасатели работают над ликвидацией пожара. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Продолжается тушение пожара на острове Труханов в Днепровском районе. На открытой территории произошло возгорание травяного настила и деревьев. Ориентировочная площадь пожара - 200 кв.м
Как сообщается, на месте работают спасатели.
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