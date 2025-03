На New York Times объявили забастовку на сутки впервые за 40 лет

Детали

В среду вечером профсоюз сообщил, что соглашения не достигнуто, и пройдет забастовка. "Мы знаем, чего мы стоим", — добавил профсоюз.

Today we были ready to work for as long as to took to reach a fair deal, but management walked away from the table with five hours to go. It’s official: @NYTimesGuild members are walking out for 24 hours on Thursday. We know what we’re worth. pic.twitter.com/DtiY4DrvYg

— NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 8, 2022

Сотрудники отдела новостей и другие члены NewsGuild of New York говорят, что им надоели переговоры, которые затянулись с тех пор, как в марте 2021 года истек последний контракт, отмечает NBC News.

На прошлой неделе профсоюз объявил, что более 1100 сотрудников устроят 24-часовую остановку работы, начиная в 00:01 в четверг, если обе стороны не заключат контракт.

В четверг утром NewsGuild написала в Twitter, что сотрудники "сейчас официально на приостановке работы, являющейся первым случаем такого масштаба в компании за 4 десятилетия. Отказаться от любимой работы никогда не бывает легко, но наши участники готовы сделать все возможное, чтобы сделать редакцию лучшей для всех".

Переговоры состоялись во вторник, а некоторые и в среду, но стороны не приблизились к решению по таким вопросам, как повышение заработной платы и политика удаленной работы, пишет издание.

Но представитель New York Times Даниэль Роудс Ха заявила в своем заявлении, что они все еще вели переговоры, когда им сообщили, что забастовка продолжается. "Разочаровывает, что они предпринимают такие крайние действия, когда мы не в тупике", - сказала она.

Было непонятно, как это повлияет на освещение новостей в четверг. В этот день работники планировали провести митинг у офиса газеты у Таймс-сквер.

Дополнение

