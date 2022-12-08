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На New York Times оголосили страйк на добу вперше за 40 років

На New York Times оголосили страйк на добу вперше за 40 років

Київ • УНН

 • 644808 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Співробітники газети New York Times оголосили 24-годинний страйк вперше за 40 років, повідомили у профспілці видання, пише УНН.

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У середу ввечері профспілка повідомила, що угоди не досягнуто, і пройде страйк. "Ми знаємо, чого ми варті", — додала профспілка.

Today we were ready to work for as long as it took to reach a fair deal, but management walked away from the table with five hours to go. It’s official: @NYTimesGuild members are walking out for 24 hours on Thursday. We know what we’re worth. pic.twitter.com/DtiY4DrvYg

— NYTimesGuild (@NYTimesGuild) December 8, 2022

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Співробітники відділу новин та інші члени NewsGuild of New York кажуть, що їм набридли переговори, які затягнулися з того часу, як у березні 2021 року закінчився їхній останній контракт, зазначає NBC News.

Минулого тижня профспілка оголосила, що понад 1100 співробітників влаштують 24-годинну зупинку роботи, починаючи о 00:01 у четвер, якщо обидві сторони не укладуть контракт.

У четвер вранці NewsGuild написала у Twitter, що співробітники "нині офіційно на призупинці роботи, що є першим випадком такого масштабу в компанії за 4 десятиліття. Відмовитись від улюбленої роботи ніколи не буває легко, але наші учасники готові зробити все можливе, щоб зробити редакцію кращою для всіх".

Переговори відбулися у вівторок, а певні й у середу, але сторони не наблизилися до рішення з таких питань, як підвищення заробітної плати та політика віддаленої роботи, пише видання.

Але представник New York Times Даніель Роудс Ха заявила у своїй заяві, що вони все ще вели переговори, коли їм повідомили, що страйк триває. "Розчаровує, що вони чинять такі крайні дії, коли ми не в безвиході", - сказала вона.

Було незрозуміло, як це вплине на висвітлення новин у четвер. Цього дня працівники планували провести мітинг біля офісу газети біля Таймс-сквер.

Доповнення

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