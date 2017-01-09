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В Николаевской области работают 303 стационарных пункта обогрева

В Николаевской области работают 303 стационарных пункта обогрева

Киев • УНН

 • 5943 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. На территории Николаевской области работает 303 стационарных пункта обогрева. Еще три мобильных пункта обогрева находятся в резерве и готовы быть задействованы при первой необходимости, передает УНН со ссылкой на главное управление ГосЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 9 января восстановлено электроснабжение во всех населенных пунктах Николаевской области. По информации Службы автомобильных дорог в Николаевской области движение на дорогах государственного уровня восстановлено.

Спасатели Николаевской области призывают по возможности не выезжать за пределы населенного пункта или планируя поездку укомплектовывать автомобиль всем необходимым.

"Не паркуйте свои автомобили на проезжих частях, ведь это может мешать снегоуборочной технике проводить работы по расчистке дорог, или усложнять проезд автомобилям экстренных служб. Избегайте длительного пребывания на улице так как существует риск переохлаждения, обморожения и т.д.", - говорится в сообщении.

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