На маршрут не вышло 90% маршруток Львова
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 января. УНН. По состоянию на 09:30 7 января во Львове на 27 маршрутах не выехал ни один автобус, а на 15 автобусных маршрутах выехало не более двух автобусов. Об этом УНН сообщили в ОО "За качественный транспорт".
Средний показатель количества автобусов по всем АТП: 12,9% от необходимого количества.
Не выехали ни одного автобуса на маршруты № 1а, 2а, 4а, 6а, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 39 40, 44, 47а, 48, 54.