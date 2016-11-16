В Киевской области провели перезахоронение солдат Второй Мировой войны

В октябре 2016 года поисковым отрядам Черкасской и Киевской ячеек Всеукраинской общественной организации “Закончим войну” во время раскопок удалось найти останки нескольких солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Более 70 лет они считались пропавшими без вести, а установить личности защитников удалось благодаря так называемым “смертным медальонам”.

Ими оказались житель с. Маковка Рокитнянского района Киевской области Мартюк Петр Саввич, 1912 года рождения и житель с. Бакумовка Ромашковского сельского совета Рокитнянского района Киевской области Голубец Андрей Иванович, 1913 года рождения.

Родственникам и близким воинов трудно было поверить в эту информацию. Возвращение на родную землю Петра Саввича Мартюка дождались не только его дочери — Галина и Надежда, но и родной брат Иван. Старшая дочь воина едва помнит отца, ведь когда Петра Мартюка призвали на фронт, ей было 3 года, а меньшей — всего 2 месяца. 89-летний младший брат воина — Иван Саввич рассказал, что искал пропавшего много лет. Обращались и на программу “Жди меня”, писали в разные архивы. Жена до последних дней надеялась, что хоть какая-то весть будет о муже.

Погребение состоялось с участием родственников погибших, представителей власти, органов местного самоуправления, военных, духовенства, учащейся молодежи и широких кругов общественности. На митингах, посвященных этому событию выступили также представитель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Владимир Мороз и управляющий делами ПАО “ХК “Киевгорстрой” Юрий Зубко.

“Я благодарю Госслужбе по делам ветеранов и участников АТО, и трудовому коллективу “Киевгорстроя”, который как социальный партнер, помогает поисковикам вести свои работы, а это очень сложное дело. Экспедиции проходят по несколько дней, в лесах, полях, там, где происходили кровопролитные бои, работают наши активисты с картами, потом расшифровывают, если удается, записки из смертных медальонов. И если физически это выдержать можно, то морально — это непросто. Маленький клочок свернутый в гильзу — часто это все, что остается от человека. Но за этим — целая жизнь”, — отметил Юрий Зубко.

В селе Ромашки, которое неподалеку от села Маковка, на траурную церемонию тоже ждали. Возле обелиска воинам, павшим в годы войны, односельчане попрощались с Андреем Ивановичем Голубцом. Родные, которые давно выехали из села, решили похоронить героя в своем городе. А односельчане пришли поклониться солдату, который погиб, освобождая мир от фашистского нашествия.