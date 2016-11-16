В Киевской области провели перезахоронение солдат Второй Мировой войны

ukru
15 марта, 19:03 • 109953 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151813 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128413 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121607 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107507 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102795 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 98088 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127959 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129144 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127519 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 48842 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

16 марта, 05:29 • 70707 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 56171 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 27279 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 38099 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 127959 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 127737 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 264324 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 293572 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 229779 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 162 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 106773 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129144 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112793 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129981 просмотра
Актуальное
В Киевской области провели перезахоронение солдат Второй Мировой войны

В Киевской области провели перезахоронение солдат Второй Мировой войны

Киев • УНН

 • 11624 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской области состоялось захоронение останков двух героев, погибших летом 1941-го. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ПАО "ХК" Киевгорстрой".

В октябре 2016 года поисковым отрядам Черкасской и Киевской ячеек Всеукраинской общественной организации “Закончим войну” во время раскопок удалось найти останки нескольких солдат, погибших в годы Второй мировой войны. Более 70 лет они считались пропавшими без вести, а установить личности защитников удалось благодаря так называемым “смертным медальонам”.

Ими оказались житель с. Маковка Рокитнянского района Киевской области Мартюк Петр Саввич, 1912 года рождения и житель с. Бакумовка Ромашковского сельского совета Рокитнянского района Киевской области Голубец Андрей Иванович, 1913 года рождения.

Родственникам и близким воинов трудно было поверить в эту информацию. Возвращение на родную землю Петра Саввича Мартюка дождались не только его дочери — Галина и Надежда, но и родной брат Иван. Старшая дочь воина едва помнит отца, ведь когда Петра Мартюка призвали на фронт, ей было 3 года, а меньшей — всего 2 месяца. 89-летний младший брат воина — Иван Саввич рассказал, что искал пропавшего много лет. Обращались и на программу “Жди меня”, писали в разные архивы. Жена до последних дней надеялась, что хоть какая-то весть будет о муже.

Погребение состоялось с участием родственников погибших, представителей власти, органов местного самоуправления, военных, духовенства, учащейся молодежи и широких кругов общественности. На митингах, посвященных этому событию выступили также представитель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Владимир Мороз и управляющий делами ПАО “ХК “Киевгорстрой” Юрий Зубко.

“Я благодарю Госслужбе по делам ветеранов и участников АТО, и трудовому коллективу “Киевгорстроя”, который как социальный партнер, помогает поисковикам вести свои работы, а это очень сложное дело. Экспедиции проходят по несколько дней, в лесах, полях, там, где происходили кровопролитные бои, работают наши активисты с картами, потом расшифровывают, если удается, записки из смертных медальонов. И если физически это выдержать можно, то морально — это непросто. Маленький клочок свернутый в гильзу — часто это все, что остается от человека. Но за этим — целая жизнь”, — отметил Юрий Зубко.

В селе Ромашки, которое неподалеку от села Маковка, на траурную церемонию тоже ждали. Возле обелиска воинам, павшим в годы войны, односельчане попрощались с Андреем Ивановичем Голубцом. Родные, которые давно выехали из села, решили похоронить героя в своем городе. А односельчане пришли поклониться солдату, который погиб, освобождая мир от фашистского нашествия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы