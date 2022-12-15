В Киевской области из-за непогоды ввели аварийные отключения электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киевской области мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии. Непогода повлияла на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов россии сети. Пока 50% абонентов планово без света. Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает УНН.
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«Мокрый снег и порывы ветра повлекли за собой аварийные отключения электроэнергии в регионе. Несмотря на сложные погодные условия, энергетики оперативно восстанавливают повреждения. Сейчас без электричества из-за непогоды остаются три населенных пункта в Бориспольском районе, это 3800 семей», - написал Кулеба.
По его словам, погода влияет и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов россии сети.
«Пока 50% абонентов планово без электроснабжения», - сообщил он.
Он также отметил, что совместно с энергетиками делается все, чтобы восстановить электричество и вернуться к отключениям с графиком.
Дополнение
В энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ситуацию усложняют погодные условия. В отдельных областях из-за превышения лимитов применены аварийные отключения.
В эти выходные украинцев ждут мокрый снег, дождь и значительные контрасты температур.