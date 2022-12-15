На Київщини через негоду ввели аварійні відключення електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Київській області мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії. Негода вплинула на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів рф мережі. Наразі 50% абонентів планово без світла. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
Цитата
«Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин», - написав Кулеба.
За його словами, погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів рф мережі.
«Наразі 50% абонентів планово без електропостачання», - повідомив він.
Також він зазначив, що спільно з енергетиками робиться все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком.
Доповнення
В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуацію ускладнюють погодні умови. В окремих областях через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення.
Цими вихідними на українців чекають мокрий сніг, дощ і значні контрасти температур.