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На Київщини через негоду ввели аварійні відключення електроенергії

На Київщини через негоду ввели аварійні відключення електроенергії

Київ • УНН

 • 729915 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Київській області мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії. Негода вплинула на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів рф мережі. Наразі 50% абонентів планово без світла. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.

Цитата

«Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні. Попри складні погодні умови, енергетики оперативно відновлюють пошкодження. Наразі без електрики через негоду залишаються три населені пункти в Бориспільському районі, це 3800 родин», - написав Кулеба.

За його словами, погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок обстрілів рф мережі.

«Наразі 50% абонентів планово без електропостачання», - повідомив він.

Також він зазначив, що спільно з енергетиками робиться все, щоб відновити електрику й повернутися до вимкнень із графіком.

Доповнення

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, ситуацію ускладнюють погодні умови. В окремих областях через перевищення лімітів застосовані аварійні відключення.

Цими вихідними на українців чекають мокрий сніг, дощ і значні контрасти температур.

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