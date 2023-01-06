На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. На Гавайских островах начал извергаться вулкан Килауэа. Это произошло произошло менее чем через месяц после того, как он и Мауна-Лоа прекратили выброс лавы, пишет УНН со ссылкой The Associated Press.
Детали
По данным Геологической службы США извержение началось в четверг, 5 января. Деятельность вулкана ограничивается районом вершины Килауэа в Национальном парке Гавайских вулканов, нет признаков миграции активности за пределы региона вершины. Сообщается, что извержение Килауэа не отразилось на Мауна-Лоа.
После оценки извержения и связанных с ним опасностей уровень предупреждения о вулкане был повышен до "красного".
Views from the west rim of the crater, looking generally east, at new Kīlauea eruption. Dome fountain is about 10 m (30 ft) high. Much of the east side of the crater has been covered with lava. Best webcam views are from https://t.co/Nre4Hl7X4S.#KilaueaErupts@Volcanoes_NPS pic.twitter.com/v9C9xzTlbe— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) January 6, 2023
Дополнение
Вулкан Килауэ находится в Национальном парке Гавайских вулканов, который далеко от жилых районов.
Он является одним из самых активных вулканов в мире. Когда он последний раз извергался в сентябре 2021 года, то продолжал выбрасывать лаву в течение 16 месяцев.
Напомним
12 декабря 2022 года в Центральной Америке "проснулся" один из самых активных вулканов - Фуэго.