На Гавайях возобновилось извержение вулкана Килауэа

Детали

По данным Геологической службы США извержение началось в четверг, 5 января. Деятельность вулкана ограничивается районом вершины Килауэа в Национальном парке Гавайских вулканов, нет признаков миграции активности за пределы региона вершины. Сообщается, что извержение Килауэа не отразилось на Мауна-Лоа.

После оценки извержения и связанных с ним опасностей уровень предупреждения о вулкане был повышен до "красного".

Views from the west rim of the crater, looking generally east, at new Kīlauea eruption. Dome fountain is about 10 m (30 ft) high. Much of the east side of the crater has been covered with lava. Best webcam views are from https://t.co/Nre4Hl7X4S.#KilaueaErupts@Volcanoes_NPS pic.twitter.com/v9C9xzTlbe

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) January 6, 2023

Дополнение

Вулкан Килауэ находится в Национальном парке Гавайских вулканов, который далеко от жилых районов.

Он является одним из самых активных вулканов в мире. Когда он последний раз извергался в сентябре 2021 года, то продолжал выбрасывать лаву в течение 16 месяцев.

Напомним

12 декабря 2022 года в Центральной Америке "проснулся" один из самых активных вулканов - Фуэго.