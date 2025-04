На Гаваях відновилося виверження вулкана Кілауеа

Деталі

За даними Геологічної служби США виверження почалося у четвер, 5 січня. Діяльність вулкана обмежується районом вершини Кілауеа в Національному парку Гавайських вулканів, немає жодних ознак міграції активності за межі регіону вершини. Повідомляється, що виверження Кілауеа не вплинуло на Мауна-Лоа.

Після оцінки виверження та пов'язаних з ним небезпек рівень попередження про вулкан було підвищено до "червоного".

Views from the west rim of the crater, looking generally east, at new Kīlauea eruption. Dome fountain is about 10 m (30 ft) high. Much of the east side of the crater has been covered with lava. Best webcam views are from https://t.co/Nre4Hl7X4S.#KilaueaErupts@Volcanoes_NPS pic.twitter.com/v9C9xzTlbe

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) January 6, 2023

Доповнення

Вулкан Кілауеа знаходиться в Національному парку Гавайських вулканів, який далеко від житлових районів.

Він є одним із найактивніших вулканів у світі. Коли він востаннє вивергався у вересні 2021 року, то продовжувало викидати лаву протягом 16 місяців.

Нагадаємо

12 грудня 2022 року у Центральній Америці "прокинувся" один із найактивніших вулканів - Фуего.