На фронте зафиксировано 263 боестолкновения, больше всего атак враг совершил на двух направлениях - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 263 боевых столкновения. Самая тяжелая ситуация остается на Гуляйпольском и Покровском направлениях, где украинские защитники отбили более 80 штурмов оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный удар, применив 73 ракеты, совершил 80 авиационных ударов, сбросив 252 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9735 дронов-камикадзе и совершил 3156 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 — из реактивных систем залпового огня — говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, четыре артиллерийские системы и пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Агрессор нанес два авиационных удара с применением трех КАБ, совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенных пунктов Избицкое и Вильча.

На Купянском направлении наши защитники остановили пять попыток врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Купянск, Купянск-Узловой и Куриловка.

На Лиманском направлении враг 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону населенных пунктов Дробышево, Диброва, Лиман и в районах населенных пунктов Заречное и Ямполь.

На Славянском направлении противник штурмовал 20 раз в районах Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты совершили 12 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Степановка и в сторону Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Васильевка, Новоалександровка, Гришино, Удачное и в сторону населенных пунктов Степи, Ивановка, Сергеевка, Шевченко, Дорожное.

На Александровском направлении противник атаковал семь раз в районах Вороного, Тернового и в сторону Калиновского.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 44 атаки в районах населенных пунктов Доброполье, Злагода, Железнодорожное, Еленоконстантиновка, Прилуки и в сторону Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Чаривного, Цветкового, Горького.

На Ореховском направлении наши защитники остановили три попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две атаки в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Генштаб сообщил о более чем 1100 ликвидированных оккупантах за сутки