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За сутки на фронте произошло 249 боевых столкновений - противник применил 235 авиабомб

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

За сутки 28 июня на фронте произошло 249 боевых столкновений. Оккупанты нанесли один ракетный удар и 80 авиаударов.

За сутки на фронте произошло 249 боевых столкновений - противник применил 235 авиабомб

В течение минувших суток 28 июня на фронте произошло 249 боевых столкновений. Оккупационные войска нанесли один ракетный удар, применили восемь ракет, совершили 80 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 8682 дрона-камикадзе и совершил 3070 обстрелов населенных пунктов и позиций Сил обороны, в том числе 53 - из реактивных систем залпового огня.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы, две артиллерийские системы и четыре пункта управления противника.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1230 человек. Также уничтожено три танка, одну боевую бронированную машину, 49 артиллерийских систем, 10 наземных робототехнических комплексов, 7 ракет, 1724 беспилотных летательных аппарата, 477 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники врага.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за минувшие сутки произошло три боестолкновения с противником, агрессор совершил 86 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе шесть - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции Сил обороны в районе Старицы и в сторону населенных пунктов Избицкое, Караичное и Вильча.

На Купянском направлении враг шесть раз атаковал, в сторону населенных пунктов Подолы и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении противник 21 раз пытался вклиниться в украинскую оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новоселовка, Заречное, Ямполь и в сторону населенных пунктов Ставки, Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник штурмовал 28 раз, вблизи Закитного, Калеников, Резниковки и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Кривая Лука.

На Краматорском направлении штурмовых действий противника не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 15 атак, вблизи населенных пунктов Константиновка, Русин Яр, Ильиновка, Плещеевка и в сторону Николаевполя.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Дорожное, Новоалександровка, Васильевка, Родинское, Котлино, Удачное, Филипповка и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новый Донбасс, Беляковка, Кучеров Яр, Сергеевка, Шевченко, Муравка.

На Александровском направлении наши защитники останавливали шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Вороне, Терновое, Калиновское и в сторону населенных пунктов Вербовое, Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак вблизи Доброполья, Железнодорожного и в сторону населенных пунктов Воздвижевка, Горькое, Новоселовка, Цветковое и Чародейное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник наступательных действий не проводил.

82 из 108 запущенных рф по Украине дронов обезврежены за ночь29.06.26, 08:16 • 1950 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине