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На фронте произошло 184 боевых столкновения, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 416 просмотра

С начала суток произошло 184 боевых столкновения, больше всего атак отражено на Покровском направлении. Противник нанес ракетные и авиационные удары, применил дроны-камикадзе.

На фронте произошло 184 боевых столкновения, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

С начала текущих суток произошло 184 боевых столкновения. Противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет, совершил 50 авиационных ударов, сбросил 136 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6556 дронов-камикадзе и совершил 1628 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять боевых столкновений, из которых четыре еще продолжаются. Враг совершил 54 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник одиннадцать раз штурмовал позиции наших подразделений возле Волчанска, Синельникового, Лимана, Старицы, Охримовки, Волчанских Хуторов, Шевяковки и Хатнего. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении сегодня враг совершил один штурм позиций Сил обороны в направлении Кившаровки.

Семь попыток захватчиков продвинуться отбито на Лиманском направлении в районах Новомихайловки, Новоселовки, Дробышевого и Лимана.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили девятнадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Резниковки, Закитного и в сторону Рай-Александровки, Кривой Луки. Три боестолкновения продолжаются.

Сегодня враг не проявлял активности на Краматорском, Александровском и Приднепровском направлениях.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили двенадцать вражеских штурмов вблизи населенных пунктов Иванополье, Константиновка и Николаеполье, еще два боестолкновения продолжаются.

Всего 18 атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Анновка, Шевченко, Родинское, Белицкое, Новоалександровка, Сергеевка, Удачное, Беляковка, Новопавловка и Беляковка.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов и одиннадцать – ранено; уничтожено три единицы автомобильной и две единицы специальной техники врага. Повреждена одна артиллерийская система и две единицы автомобильной техники противника. Уничтожено или подавлено 316 беспилотных летательных аппаратов различных типов

- говорится в сообщении.

Двадцать одну атаку оккупантов отбито на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Копани, Привольное, Ровное, Верхняя Терса, Цветковое, Чарівне, Новоселовка и Гуляйпольское, еще одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении враг два раза штурмовал позиции наших защитников в районах Щербаков и Белогорья.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Напомним

россия снова перенесла "дедлайн" захвата Донецкой области - теперь крайний срок установили на 31 декабря. Украина уже неоднократно предлагала рф провести переговоры о завершении войны, но россия отказывается. Итак, нужно как можно больше препятствий для желания воевать дальше.

Ольга Розгон

Война в Украине