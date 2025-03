На фестивале в Нью-Йорке избраны лучшие ролики, снятые дронами

Лучшим экстремальным видео признана работа британцев, в которой авторы показали рискованные прыжки и паркур на недостроенных и полуразрушенных зданиях.

В категории "Пейзажи" призовое место заняла команда, которая сняла с высоты виды Австралии. Ролик сопровождается приподнятым музыкальным сопровождением и кадрами уникальной флоры и фауны материка.

Болгарская команда заняла первые места в номинациях X-Factor and Best in Show за свой ролик, в котором показано динамичный бег паркуристов и прохожих с необычного ракурса. Кроме этого, некоторые фрагменты ролика стилизованные под двухмерную игру.

Первое место в категории новостей и документалистики занял фильм, в котором показаны митинги против строительства нефтепровода в Северной Дакоте, США. В фильме рассказывается о сложностях и ограничения прав гражданских операторов беспилотников. В видеокадрах можно увидеть, как правоохранители пытаются сбить беспилотник с помощью резиновых пуль и струй воды.

За необычный сюжет и съемку награждены авторы ролика на тему саги "Звездных войн". Кроме самих кадров с квадрокоптера, в видео работники студии рассказывают о сложностях в процессе создания ролика.

На фестивале отметили видео, в котором маленькие дроны были использованы неординарным способом. Ролик, в котором беспилотники готовят праздничный пирог, не оставило равнодушными судей конкурса.

В категории "Freestyle" одержал победу пилот-оператор с США. Его ролик каждую секунду держит в напряжении, особенно когда дрон пролетает сквозь раму велосипеда, летя задним ходом. Но приглядевшись внимательнее, можно заметить, что видео воспроизводится в обратном порядке.