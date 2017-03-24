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На фестивалі у Нью-Йорку обрано кращі ролики, зняті дронами

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У Нью-Йорку пройшов третій фестиваль New York City Drone Film Festival, на якому визначили кращі відеоролики, зняті за допомогою дрона, передає УНН з посиланням на офіційний сайт фестивалю.

Кращим екстремальним відео визнана робота британців, в якій автори показали ризиковані стрибки і паркур на недобудованих та напівзруйнованих будівлях.

У категорії “Пейзажі” призове місце посіла команда, яка зняла з висоти краєвиди Австралії. Ролик супроводжується піднесеним музичним супроводом і кадрами унікальної флори та фауни материка.

Болгарська команда посіла перші місця в номінаціях X-Factor and Best in Show за свій ролик, в якому показано динамічний біг паркуристів і перехожих з незвичного ракурсу. Крім цього, деякі фрагменти ролика стилізовані під двохвимірну гру.

Перше місце в категорії новин та документалістики посів фільм, в якому показані мітинги проти будівництва нафтопроводу в Північній Дакоті, США. У фільмі розповідається про складнощі і обмеження прав цивільних операторів дронів. У відеокадрах можна побачити, як правоохоронці намагаються збити безпілотник за допомогою гумових куль і струменів води.

За незвичайний сюжет і зйомку нагороджені автори ролика на тему саги “Зоряних воєн”. Крім самих кадрів з квадрокоптера, у відео працівники студії розповідають про складнощі в процесі створення ролика.

На фестивалі відзначили відео, в якому маленькі дрони були використані неординарним способом. Ролик, в якому безпілотники готують святковий пиріг, не залишило байдужими суддів конкурсу.

У категорії “Freestyle” здобув перемогу пілот-оператор з США. Його ролик кожну секунду тримає в напрузі, особливо коли дрон пролітає крізь раму велосипеда, летячи заднім ходом. Але придивившись уважніше, можна помітити, що відео відтворюється у зворотньому порядку.

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