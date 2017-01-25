На некоторых АЗС вновь подешевел автогаз - мониторинг цен топлива

КИЕВ. 25 января. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 25 января средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 26,11 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.