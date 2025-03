На аукционе Christie's впервые продали картину, созданную искусственным интеллектом

Созданием картины занимался коллектив из трех 25-летних студентов из Франции под названием Obvious. Они разработали алгоритм, с помощью которого компьютер может создать оригинальную картину на основе полотен известных живописцев.

“Мы благодарны Christie’s за предоставленную возможность начать диалог с миром деятелей искусства”, — говорится в заявлении коллектива, опубликованном в четверг порталом The Verge.

Изначально лот оценивался в 7 тысяч — 10 тысяч долларов. На полотне изображен мужчина в черном костюме с белым воротником. Картина стала первым произведением искусства, созданным с помощью искусственного интеллекта, который аукционный дом продал за всю свою 252-летнюю историю.

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $ 432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8

— Christie’s (@ChristiesInc) 25 октября 2018