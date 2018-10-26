На аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Картина під назвою “Портрет Едмонда Беламі”, створена за допомогою штучного інтелекту, пішла в четвер з молотка на торгах Christie’s в Нью-Йорку за 432,5 тисяч доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому, інформує УНН.