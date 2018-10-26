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На аукціоні Christie's вперше продали картину, створену штучним інтелектом

Київ • УНН

 • 16826 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Картина під назвою “Портрет Едмонда Беламі”, створена за допомогою штучного інтелекту, пішла в четвер з молотка на торгах Christie’s в Нью-Йорку за 432,5 тисяч доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому, інформує УНН.

Створенням картини займався колектив з трьох 25-річних студентів з Франції під назвою Obvious. Вони розробили алгоритм, за допомогою якого комп’ютер може створити оригінальну картину на основі полотен відомих живописців.

“Ми вдячні Christie’s за надану можливість почати діалог зі світом діячів мистецтва”, — йдеться в заяві колективу, опублікованому в четвер порталом The Verge.

Спочатку лот оцінювався в 7 тисяч — 10 тисяч доларів. На полотні зображений чоловік в чорному костюмі з білим коміром. Картина стала першим твором мистецтва, створеним за допомогою штучного інтелекту, який аукціонний дім продав за всю свою 252-річну історію.

#AuctionUpdate The first AI artwork to be sold in a major auction achieves $432,500 after a bidding battle on the phones and via ChristiesLive https://t.co/XiDVxVGa1n pic.twitter.com/7dxirT55i8

— Christie's (@ChristiesInc) 25 жовтня 2018 р.

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