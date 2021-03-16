МХП Косюка выпустит новые продукты на украинский рынок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Компания МХП имеет ряд планов на этот год. Об этом заявил вице-президент по организационной эффективности и управлению персоналом МХП Андрей Булах, передает УНН со ссылкой на НВ.
В этом году МХП планирует завершить трансформацию компании из сырьевой в кулинарную и пополнить украинский рынок новыми продуктам.
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"Это продукты ready to eat (можно потреблять сразу), ready to cook (необходимо приготовить) и ready to heat (их необходимо разогреть)", - уточняет Булах.
Детали
В прошлом году МХП создала департамент инноваций, который фокусируется на новых продуктах, напомнил специалист.
"Теперь тестируем новые форматы - учреждения азиатской и французской кухонь на стрит-фуде на территории ВДНХ", - рассказывает Булах. Кроме того, в 2021 году МХП планирует открыть R&D центр. Подробнее о новом центре - читайте здесь.
Добавим
Кроме украинского МХП развивает бизнес за пределами Украины.
"Мы в постоянном поиске и присматриваемся к нескольким активов в ЕС и за его пределами. Два с половиной года назад МХП купил словенскую агрогруппу Perutnina Ptuj. За этот период EBITDA компании выросла почти на 50%. Сейчас обсуждаем большую инвестиционную программу по развитию этого актива", - информирует Булах.
МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины и второй в Европе производитель мяса птицы. Продукция компании экспортируется в более 80 стран мира, включая ЕС и Ближний Восток.