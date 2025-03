МХП Косюка випустить нові продукти на український ринок

Цьогоріч МХП планує завершити трансформацію компанії із сировинної в кулінарну і поповнити український ринок новими продуктам.

“Це продукти ready to eat (можна споживати відразу), ready to cook (необхідно приготувати) і ready to heat (їх необхідно розігріти)”, — уточнює Булах.

Торік МХП створила департамент інновацій, який фокусується на нових продуктах, нагадав фахівець.

“Тепер тестуємо нові формати — заклади азійської та французької кухонь на стріт-фуді на території ВДНГ”, — розповідає Булах. Крім того, в 2021 році МХП планує відкрити R&D центр. Детальніше про новий центр — читайте тут.

Крім українського МХП розвиває бізнес за межами України.

“Ми у постійному пошуку і придивляємося до кількох активів в ЄС і за його межами. Два з половиною роки тому МХП купив словенську агрогрупу Perutnina Ptuj. За цей період EBITDA компанії зросла майже на 50%. Зараз обговорюємо велику інвестиційну програму з розвитку цього активу”, — інформує Булах.

МХП — один з найбільших агрохолдингів України та другий в Європі виробник м’яса птиці. Продукція компанії експортується до понад 80 країн світу, включаючи ЄС та Близький Схід.