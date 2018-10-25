Международная сельскохозяйственная организация призвала страны к укреплению внешней торговли

Специалисты подчеркнули, что изменение климата изменит условия ведения сельского хозяйства.

“Оно приведет к изменению сравнительных преимуществ по регионам и, следовательно, к изменениям в торговле сельскохозяйственной продукцией”, — объяснили они.

Уточняется, что изменение климата окажет неравномерное воздействие на разные регионы мира.

“Уязвимые страны уже сейчас ощущают его последствия, и в дальнейшем оно будет представлять серьезную угрозу для их продовольственной безопасности”, — сообщили в ФАО.

По прогнозам Организации, в 2050 году произойдет снижение сельскохозяйственного производства в мире, повысятся цены на продукты питания и увеличатся объёмы торговли по сравнению с базовым уровнем.

“При выборе подходов в области политики следует делать акцент не только на структурной перестройке сельского хозяйства, но и на обеспечении устойчивости экономики в целом.

Необходимо смягчать связанную с климатическими явлениями нагрузку на сельское хозяйство, которое в развивающихся странах обеспечит занятость для значительной части населения, с помощью усилий по содействию устойчивому росту в сельском хозяйстве и других секторах экономики”, — рекомендуют в ФАО.

По данным Госстатистики, сегодня в сфере АПК Украины трудоустроено около 3 млн человек и перспективы расширения есть, говорят профильные эксперты. Но нужны инвестиции, которые не каждый производитель готов сегодня вкладывать.

Например, развивать животноводческие комплексы в этом году решились только пять компаний: “Прогресс”, “Винницкая птицефабрика” (МХП), “Генетик-Инвест”, “Урманское” и “Аграрная компания 2004”.

На простых примерах экономист Павел Мороз показал, как создается добавленная стоимость в сфере АПК, сколько это стоит инвестору и какая польза от этого государству.

Он посчитал, что для производства продукции с добавленной стоимостью, например 1,6 млн тонн комбикорма необходимо 1 млн тонн зерна, инвестиции и 1,5 тыс. рабочих мест. И генерирует такое производство до 11 млрд грн ВВП.

Продолжая эту производственную цепочку и используя 1,6 млн тонн комбикорма, инвестиции и 15 тыс. рабочих мест — можно получить 460 тыс. тонн мяса. И тогда такое производство способно давать уже 40 млрд грн ВВП.

Агробизнес замкнутого цикла производства “с нуля” — от выращивания зерна до выпуска продукции — обойдется в 70 млрд грн инвестиций и 10 тыс. рабочих мест, отметил Мороз.

“Эффективность государственной экономической политики заключается в стимулировании развития производства, которое генерирует высокую добавленную стоимость, а значит создает новые рабочие места и наполняет бюджет страны”, — пояснил он.

Самые большие инвесторы АПК Украины сегодня — это агрохолдинги. Они же и самые крупные работодатели. В недавнем ТОП-200 работодателей Украины оказались такие компании, как “МХП”, “Нибулон”, “Киевхлеб”, “Глобинский мясокомбинат”.

Поэтому и мнения участников рынка относительно вопроса господдержки разделились. Одни считают, что дотации агрохолдингам давать не нужно, другие же напротив — считают, что именно на них сейчас держится весь сектор, а вместе с ним и экономика страны (17% ВВП страны — это АПК), поэтому государство обязано оказать им всестороннюю помощь, тем самым обеспечив стране продовольственную безопасность и позиции на мировом рынке.