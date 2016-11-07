Межбанк закрылся на уровне 25,55/25,57 грн за доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В понедельник на рынке экспертного форекса по прямым заявкам юридических лиц цены на американскую валюту стабилизировались, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5500/25,6000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5525/25,5675.
Рублевый рынок открылся котировками 0,3995/0,4005. К закрытию торгов цены выросли 0,4002/0,4006. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,7975 (+0,0850).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1045/1,1135.
Рынок евро-гривна открылся котировками 28,2380/28,2980. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,2610/28,2830.