Межбанк закрылся на уровне 25,55/25,57 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 25,5500/25,6000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 25,5525/25,5675.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3995/0,4005. К закрытию торгов цены выросли 0,4002/0,4006. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 63,7975 (+0,0850).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,1045/1,1135.

Рынок евро-гривна открылся котировками 28,2380/28,2980. К закрытию торгов цены на евро составляли - 28,2610/28,2830.