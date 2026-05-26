минск обвиняет киев в попытках атаковать дронами приграничье. В СНБО отвечают — беларусь лжет по требованию рф

В минске прозвучали обвинения в адрес Киева относительно попыток "поразить элементы пограничной инфраструктуры" беспилотниками. Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что беларусь лжет об украинских дронах в приграничье по требованию рф, передает УНН.

Государственный секретарь Совета безопасности беларуси Александр Вольфович заявил, что за последнюю неделю украинские беспилотники якобы 116 раз пересекли границы страны.

В ответ на обвинения начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что беларусь лжет о наших дронах в приграничье и пытается провоцировать. Именно этого от беларуси требует россия.

Стоит напомнить, что именно беларусь предоставила свою территорию для российского вторжения в 2022 году. Уверен, что у лукашенко прекрасно понимают последствия своих действий в интересах россии в 2026 году. Это может быть уже совсем другая история