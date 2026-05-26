минск обвиняет киев в попытках атаковать дронами приграничье. В СНБО отвечают — беларусь лжет по требованию рф

Киев • УНН

 • 1350 просмотра

беларусь заявила о 116 пролетах украинских дронов за неделю. В СНБО назвали это ложью и провокацией, которой требует российская федерация.

минск обвиняет киев в попытках атаковать дронами приграничье. В СНБО отвечают — беларусь лжет по требованию рф

В минске прозвучали обвинения в адрес Киева относительно попыток "поразить элементы пограничной инфраструктуры" беспилотниками. Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что беларусь лжет об украинских дронах в приграничье по требованию рф, передает УНН.

Что говорят в беларуси?

Государственный секретарь Совета безопасности беларуси Александр Вольфович заявил, что за последнюю неделю украинские беспилотники якобы 116 раз пересекли границы страны.

В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами 

- заявил он. 

Ответ Украины

В ответ на обвинения начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что беларусь лжет о наших дронах в приграничье и пытается провоцировать. Именно этого от беларуси требует россия.

Стоит напомнить, что именно беларусь предоставила свою территорию для российского вторжения в 2022 году. Уверен, что у лукашенко прекрасно понимают последствия своих действий в интересах россии в 2026 году. Это может быть уже совсем другая история 

- резюмировал Коваленко.

беларусь строит дороги к границе и готовит артпозиции – Зеленский передал предостережение лукашенко и напомнил о Венесуэле17.04.26, 19:34 • 61965 просмотров

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что россия хочет еще больше втянуть беларусь в войну.

Антонина Туманова

