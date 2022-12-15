Минобороны беларуси заявляет, что войска, которые были на границе с Украиной, возвращаются на базу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Военнослужащие белорусской 38 десантно-штурмовой бригады, которых перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается назад в Брест. Об этом сообщает министерство обороны республики беларусь, передает УНН.
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«Военнослужащие 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности вооруженных сил совершают марш из района выполнения задач в пункт постоянной дислокации», - говориться в сообщении.
Детали
Минобороны беларуси также опубликовали фото якобы возращения бригады в ППД.
Кроме того, минобороны рб опубликовало видео, как 14 декабря форсировали реку Неман.
По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", речь идет о подразделения 7 отдельного танкового батальона (минимум 20 танков Т-72Б) 11 отдельной механизированной бригады (7 отб 11 омбр).
Кроме того, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram также сообщает, что 38 десантно-штурмовая бригада, которую перебрасывали в приграничье с Украиной, уже возвращается назад в Брест.
Дополнение
13 декабря лукашенко объявил о внезапной проверке боевой готовности белорусской армии.
В Генштабе заявили, что не исключено, что лукашенко готовится к участию в войне против Украины.