Міноборони білорусі заявляє, що війська, які були на кордоні з Україною, повертаються на базу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Військовослужбовці білоруської 38-ї десантно-штурмової бригади, яких перекидали до прикордоння з Україною, уже повертається назад до Бреста. Про це повідомляє міністерство оборони республіки білорусь, передає УНН.
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«Військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в межах раптової перевірки бойової готовності збройних сил здійснюють марш із району виконання завдань до пункту постійної дислокації», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Міноборони білорусі також опублікували фото нібито повернення бригади до ППД.
Окрім того, міноборони рб опублікувало відео, як 14 грудня форсували річку Неман.
За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", йдеться про підрозділи 7 окремого танкового батальйону (мінімум 20 танків Т-72Б) 11 окремої механізованої бригади (7 відб 11 омбр).
Окрім того, моніторингова група "Беларускі Гаюн" у Telegram також повідомляє, що 38 десантно-штурмова бригада, яку перекидали до прикордоння з Україною, вже повертається назад до Бреста.
Доповнення
13 грудня лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності білоруської армії.
У Генштабі заявили, що не виключено, що лукашенко готується до участі у війні проти України.