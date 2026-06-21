Миллионы украинцев нуждаются в помощи - IRC предупредил об углублении гуманитарного кризиса

Усиление позиций Украины в войне против россии пока не облегчило гуманитарный кризис, с которым сталкиваются миллионы перемещенных украинцев. Об этом заявил президент и генеральный директор Международного комитета спасения IRC Дэвид Милибэнд во время визита в Украину, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ситуацию усугубляет резкое сокращение финансирования гуманитарной помощи. По данным Международного комитета спасения IRC, в последние месяцы Украина фактически остановила продвижение российских войск на поле боя. На этом фоне лидеры G7 во время саммита на прошлой неделе признали, что динамика в войне изменилась.

В то же время, по словам Милибэнда, важно не упускать из виду гуманитарные последствия войны для украинцев, особенно на фоне сокращения международной помощи. Он отметил, что из-за уменьшения финансирования, в частности со стороны США, бюджет IRC в Украине, по текущим оценкам, сократился вдвое - до 20 млн долларов в 2027 году против 40 млн долларов в прошлом году.

Сейчас, когда появилось новое ощущение иного геополитического нарратива, особенно важно признать жестокость и давление, с которыми сталкиваются миллионы украинцев - сказал Милибэнд в субботу, во Всемирный день беженцев.

Беженцы, эмигранты и ВПЛ в международном контексте: детали и цифры

По оценкам ООН, в мире около 118 млн человек из-за войны стали "перемещенными лицами". Причины - конфликты, насилие и преследования.

На долю Украины приходится около 10 млн перемещенных людей, из них почти 4 млн - ВПЛ.

Милибэнд назвал такие показатели проявлением "нового мирового беспорядка". По его словам, на ситуацию влияют более 60 войн в мире, а также болезни и стихийные бедствия.

Шоков становится больше, а амортизаторов - меньше. И деньги являются одним из таких амортизаторов - заявил он.

Милибэнд также подчеркнул, что одним из менее обсуждаемых последствий войны является ее влияние на психическое здоровье населения после более чем четырех лет боевых действий. По его словам, даже перенаправление небольшой части из миллиардов долларов военной поддержки Украины на гуманитарную помощь и психосоциальную поддержку могло бы существенно помочь в сохранении устойчивости украинского общества.

Контекст

Отметим, что администрация президента США Дональда Трампа резко сократила иностранную помощь и ликвидировала Агентство США по международному развитию. Это также побудило другие страны уменьшать расходы на помощь.

Что нужно знать о Международном комитете спасения

Международный комитет спасения работает с людьми, пострадавшими от войн, преследований и гуманитарных кризисов. В Украине организация поддерживает пострадавшие от войны общины, в частности внутренне перемещенных лиц, детей, женщин и людей, живущих вблизи фронта.

В Украине IRC, в частности, помогает обеспечивать мобильную медицинскую помощь общинам, живущим вблизи отдельных участков 1200-километровой линии фронта. Организация также предоставляет психологическую поддержку уязвимым детям и женщинам, пережившим насилие.

Напомним

По состоянию на начало мая 2026 года почти 4,37 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС.