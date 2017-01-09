Николаевский бронетанковый завод приступил к разработке улучшенной версии БРДМ-2

ukru
19:49 • 69959 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 115823 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 112327 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 109898 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 136707 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 113534 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120715 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130260 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140348 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144627 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102918 просмотра
"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

12 марта, 16:32 • 26927 просмотра
В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

В столичном Подоле вспыхнул масштабный пожар: горит дом

12 марта, 17:32 • 38175 просмотра
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

20:50 • 26842 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

20:59 • 30489 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 69959 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 115823 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 102918 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 110283 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 136707 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 137655 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145776 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150663 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 149128 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 152490 просмотра
Актуальное
Николаевский бронетанковый завод приступил к разработке улучшенной версии БРДМ-2

Николаевский бронетанковый завод приступил к разработке улучшенной версии БРДМ-2

Киев • УНН

 • 30734 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 9 января. УНН. Государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод", входящий в состав концерна "Укроборонпром", разрабатывает новый вариант модернизации советской разведывательной бронированной машины БРДМ-2. Об этом пишет МОУ в своем издании "Народная армия", передает УНН.

Так, в соответствии с требованиями Министерства обороны Украины и пожеланий ряда иностранных заказчиков специалистами предприятия начата работа по созданию более защищенной версии бронемашины БРДМ-2. Она будетбудет иметь усиленную защиту и улучшенные тактико-технические характеристики.

Предполагается, что обновленная боевая машина, созданная на базе БРДМ-2, получит новый, более мощный и экономичный дизельный двигатель FTP Iveco Tector. Компоновка носовой части БРДМ претерпевает существенные изменения. Для усиления бронирования лобовой части решили полностью отказаться от люков водителя и командира. Зато предусмотрена возможность дополнительной бронезащиты. При этом на бронеавтомобиль может быть установлена ​​дополнительная решетка для обеспечения защиты от ручных противотанковых гранат различных видов.

Также планируется усилить вооружение бронемашины установлением нового дистанционно управляемого боевого модуля с пушкой 23 мм и спаренным пулеметом 7,62 мм. Это позволит значительно повысить уровень огневой мощи обновленной боевой машины.

Ожидается, что первый опытный образец новой боевой машины будет создан в середине 2017 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы