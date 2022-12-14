Почти 20 церквей и соборов: СБУ проверяет объекты УПЦ МП в девяти областях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В девяти областях Украины Служба безопасности проверяет на наличие очага "русского мира" 19 объектов украинской православной церкви московского патриархата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на фейсбук СБУ.
Цитата
"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях", – говорится в сообщении.
Куда именно пришла СБУ
• Кафедральный Свято-Воздвиженский собор (Ужгород);
• Свято-Покровскую церковь (Ужгород);
• Свято-Иоанно-Богословский Крещатицкий мужской монастырь (Черновицкий район);
• Свято-Успенский мужской монастырь (Черновицкий район);
• Свято-Успенский мужской монастырь (Ровенский район);
• Женский монастырь в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
• Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь (с. Зимное, Владимирский район);
• Мужской монастырь Святых равноапостольных Константина и Елены (с. Константиновка Николаевского района);
• Свято-Духовский кафедральный Собор (Ромны);
• Архидияконо-Стефановская церковь (Ромны);
• Свято-Троицкий храм (Львов);
• Храм преподобного Амфилохия Почаевского (Мостиска);
• Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Борислав);
• Кафедральный собор Рождества Христова (Коростень);
• Свято-Преображенский кафедральный собор (Овруч);
• Овручско-Коростенская епархия (Овруч);
• Свято-Василовский собор (Овруч);
• Свято-Василовский женский монастырь (Овруч);
• Церковь Иконы Казанской (Чернобаевка).
Детали
В мероприятиях принимает и участие Национальная полиция. Как отметили, в присутствии представителей церкви правоохранители осматривают территории и помещения для выявления лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
"Учитывая вооруженную агрессию рф, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин в качестве очага "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – добавили в СБУ.
Напомним
Как писал УНН, 14 декабря СБУ пришла в Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ МП во Львове.